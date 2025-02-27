Петр Игнатьев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Петр Игнатьев

Автор
СЛ
Лохтурова С.

мужской, родился Неизвестно, Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Отец
Игнатий ГавриловНеизвестно г.р.
Мать
Ксения ЯковлеваНеизвестно г.р.
Супруги
Параскева ПетроваНеизвестно г.р.
Дети
Анисья ПетроваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатий Гаврилов

Мать: Ксения Яковлева

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Петрова

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Бракосочетание
04.11.1795

Жена: Параскева Петрова

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.