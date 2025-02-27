Петр Игнатьев
мужской, родился Неизвестно, Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
ОтецИгнатий ГавриловНеизвестно г.р.
МатьКсения ЯковлеваНеизвестно г.р.
Супруги
Параскева ПетроваНеизвестно г.р.
Дети
Анисья ПетроваНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатий Гаврилов
Мать: Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Петрова
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Бракосочетание
04.11.1795
Жена: Параскева Петрова