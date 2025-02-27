Игнатий Гаврилов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатий Гаврилов

Игнатий Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксения Яковлева

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Яковлева

Мы используем куки для улучшения работы сайта.