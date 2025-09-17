Анисья Петрова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Анисья Петрова

Автор
СЛ
Лохтурова С.

женский, родилась Неизвестно, Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

умерла 26.05.1881, Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Мать
Параскева ПетроваНеизвестно г.р.
Отец
Петр ИгнатьевНеизвестно г.р.
Супруги
Широков Сергей ПавловНеизвестно г.р.
Дети
Широков Игнат Сергеевич25.12.1835 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр Игнатьев

Мать: Параскева Петрова

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Бракосочетание
09.05.1832

Муж: Широков Сергей Павлов

Сочетался первым браком деревни Грибова крестьянин Сергей Павлов. Понял за собой той же деревни крестьянскую дочь девицу Анисью Петрову.

Рождение ребёнка
25.12.1835

Сын: Широков Игнат Сергеевич

Отец ребёнка: Широков Сергей Павлов

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Смерть
26.05.1881
Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

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