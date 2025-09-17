Анисья Петрова
женский, родилась Неизвестно, Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
умерла 26.05.1881, Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
МатьПараскева ПетроваНеизвестно г.р.
ОтецПетр ИгнатьевНеизвестно г.р.
Супруги
Широков Сергей ПавловНеизвестно г.р.
Дети
Широков Игнат Сергеевич25.12.1835 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр Игнатьев
Мать: Параскева Петрова
Бракосочетание
09.05.1832
Рождение ребёнка
25.12.1835
Отец ребёнка: Широков Сергей Павлов
Смерть
26.05.1881