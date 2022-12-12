деревня Грибово, деревня Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд (на 1913) — Familio

Грибово

Игнатьевская волость, Богородский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
626Грибово, д. каз.близ р. Клязьмы.134828127118
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Игнатьевская волость
336. Грибово, деревня бывшая государственная, дворов 47, жителей 275, 4 бумого-ткацк. ф.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Игнатьевская волость
Дер. Грибово135станция Павлово. 5882 бакалейных лавки.
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