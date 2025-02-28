Параскева Петрова
женский, родилась Неизвестно, Афанасово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
умерла 20.10.1849 ст.
МатьМария ЯковлеваНеизвестно г.р.
ОтецПетр ТимофеевНеизвестно г.р.
Супруги
Петр ИгнатьевНеизвестно г.р.
Дети
Анисья ПетроваНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр Тимофеев
Мать: Мария Яковлева
Афанасово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Петрова
Отец ребёнка: Петр Игнатьев
Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
04.11.1795
Муж: Петр Игнатьев
Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Смерть
20.10.1849 ст.