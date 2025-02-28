Параскева Петрова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Параскева Петрова

Автор
СЛ
Лохтурова С.

женский, родилась Неизвестно, Афанасово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

умерла 20.10.1849 ст.

Мать
Мария ЯковлеваНеизвестно г.р.
Отец
Петр ТимофеевНеизвестно г.р.
Супруги
Петр ИгнатьевНеизвестно г.р.
Дети
Анисья ПетроваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр Тимофеев

Мать: Мария Яковлева

Афанасово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Петрова

Отец ребёнка: Петр Игнатьев

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Бракосочетание
04.11.1795

Муж: Петр Игнатьев

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Смерть
20.10.1849 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.