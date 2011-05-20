Окулич (Шорникова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окулич (Шорникова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Жеребцово, Талдомский, Московская область

Дата рождения

30.09.1924

Дата смерти

20.05.2011

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1924

Отец: Шорников Николай Михайлович

Мать: Шорникова Анна Васильевна

Жеребцово, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Окулич Виталий Борисович

Отец ребёнка: Окулич Борис Сергеевич

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
31.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Окулич Борис Сергеевич

Бобруйск, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окулич Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Окулич Борис Сергеевич

Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
20.05.2011
Бобруйск, Могилёвская область
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