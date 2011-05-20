Окулич (Шорникова) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1924
Дата смерти20.05.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1924
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Окулич Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
31.05.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Окулич Борис Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Окулич Борис Сергеевич
Смерть
20.05.2011