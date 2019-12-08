Окулич Виталий Борисович
Место рождения
Дата рождения1958
Дата смерти08.12.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Окулич Борис Сергеевич
Мать: Окулич Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
30.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.12.2019