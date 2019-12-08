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Окулич Виталий Борисович

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Место рождения

Бобруйск, Могилёвская область

Дата рождения

1958

Дата смерти

08.12.2019

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Окулич Борис Сергеевич

Мать: Окулич Любовь Николаевна

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
30.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.12.2019
Бобруйск, Могилёвская область
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