Шорникова (Павлова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорникова (Павлова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1903

Дата смерти

25.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1903

Отец: Павлов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1924

Дочь: Окулич Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Шорников Николай Михайлович

Жеребцово, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
25.09.1926

Сын: Шорников Борис Николаевич

Отец ребёнка: Шорников Николай Михайлович

Жеребцово, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
04.08.1929

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Шорников Николай Михайлович

Жеребцово, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорников Николай Михайлович

Смерть
25.06.1961
Бобруйск, Могилёвская область
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