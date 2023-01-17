Шорникова (Павлова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1903
Дата смерти25.06.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1903
Отец: Павлов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1924
Дочь: Окулич Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Шорников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
25.09.1926
Сын: Шорников Борис Николаевич
Отец ребёнка: Шорников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
04.08.1929
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Шорников Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.1961
Бобруйск, Могилёвская область