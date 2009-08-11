Окулич Борис Сергеевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1923
Дата смерти11.08.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Мать ребёнка: Окулич Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
31.05.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Окулич Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Окулич Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Окулич Любовь Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.08.2009