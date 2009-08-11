Окулич Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окулич Борис Сергеевич

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Место рождения

Бобруйск, Могилёвская область

Дата рождения

09.06.1923

Дата смерти

11.08.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Окулич Виталий Борисович

Мать ребёнка: Окулич Любовь Николаевна

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
31.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Окулич Любовь Николаевна

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Окулич Любовь Николаевна

Бобруйск, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окулич Любовь Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
11.08.2009
Бобруйск, Могилёвская область
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