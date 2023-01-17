Шорников Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорников Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1904

Дата смерти

22.09.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1924

Дочь: Окулич Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Шорникова Анна Васильевна

Жеребцово, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
25.09.1926

Сын: Шорников Борис Николаевич

Мать ребёнка: Шорникова Анна Васильевна

Жеребцово, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
04.08.1929

Дочь: Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Шорникова Анна Васильевна

Жеребцово, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорникова Анна Васильевна

Смерть
22.09.1962
Бобруйск, Могилёвская область
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