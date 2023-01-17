Шорников Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1904
Дата смерти22.09.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1924
Дочь: Окулич Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Шорникова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
25.09.1926
Сын: Шорников Борис Николаевич
Мать ребёнка: Шорникова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
04.08.1929
Дочь: Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Шорникова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.1962
Бобруйск, Могилёвская область