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Евсеенко Тамара Ивановна

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Место рождения

Кваркено, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

14.09.1940

Дата смерти

26.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1940

Отец: Третьяков Иван Сергеевич

Мать: Третьякова Мария Васильевна

Кваркено, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.12.1967

Сын: Евсеенко Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Евсеенко Анатолий Дмитриевич

Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.02.1971

Дочь: Евсеенко Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: Евсеенко Анатолий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеенко Анатолий Дмитриевич

Смерть
26.02.2022
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