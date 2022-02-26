Евсеенко Тамара Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.09.1940
Дата смерти26.02.2022
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1940
Рождение ребёнка
02.12.1967
Сын: Евсеенко Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Евсеенко Анатолий Дмитриевич
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.02.1971
Дочь: Евсеенко Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Евсеенко Анатолий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.2022