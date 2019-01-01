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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
824Кваркен, стан. казач. Ор. в.при рч. Сувундуке.150110104322291Церковь православная 1, базар по средам, ярмарка с 1 по 8 октября.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
489. Кваркенская, станица казачья, при речке Сувундуке, дворов 165, жителей 824, стан. првл. (уездный город 180 в.), церковь православная, 2 школы, 7 лавок, баз. по среда Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
станица Кваркенская
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
11803Кваркеносело52°05'с.ш.59°44'в.д.N-40-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53622410101с Кваркеносело