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Третьяков Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Третьяков Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1940

Дочь: Евсеенко Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова Мария Васильевна

Кваркено, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Третьякова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Третьякова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гинатулина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Николай Иванович

Мать ребёнка: Третьякова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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