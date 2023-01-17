Третьякова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.04.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1940
Дочь: Евсеенко Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков Иван Сергеевич
Кваркено, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Третьякова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Третьякова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гинатулина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Николай Иванович
Отец ребёнка: Третьяков Иван Сергеевич
Смерть
06.04.1987