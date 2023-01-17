Третьякова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1940

Дочь: Евсеенко Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков Иван Сергеевич

Кваркено, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Третьякова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Третьякова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гинатулина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Николай Иванович

Отец ребёнка: Третьяков Иван Сергеевич

Смерть
06.04.1987
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