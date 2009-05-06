Евсеенко Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1940
Дата смерти06.05.2009
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1940
Рождение ребёнка
02.12.1967
Сын: Евсеенко Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Евсеенко Тамара Ивановна
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.02.1971
Дочь: Евсеенко Лариса Анатольевна
Мать ребёнка: Евсеенко Тамара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евсеенко Тамара Ивановна
Смерть
06.05.2009