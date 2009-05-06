Евсеенко Анатолий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеенко Анатолий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1940

Дата смерти

06.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1940

Отец: Евсеенко Дмитрий Напреевич

Мать: Евсеенко Любовь Гавриловна

Рождение ребёнка
02.12.1967

Сын: Евсеенко Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Евсеенко Тамара Ивановна

Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.02.1971

Дочь: Евсеенко Лариса Анатольевна

Мать ребёнка: Евсеенко Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеенко Тамара Ивановна

Смерть
06.05.2009
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