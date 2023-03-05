Чеботарева Пелагея Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти04.04.1794 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Чеботарев Петр Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Чеботарев Петр Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Чеботарев Петр Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1794 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область