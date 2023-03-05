Чеботарева Пелагея Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарева Пелагея Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

04.04.1794 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Чеботарев Кузьма Петров

Отец ребёнка: Чеботарев Петр Емельянов

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Чеботарев Алексей Петров

Отец ребёнка: Чеботарев Петр Емельянов

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Чеботарев Николай Петров

Отец ребёнка: Чеботарев Петр Емельянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботарев Петр Емельянов

Смерть
04.04.1794 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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