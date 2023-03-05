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Чеботарев Николай Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Чеботарев Петр Емельянов

Мать: Чеботарева Пелагея Ильина

Рождение ребёнка
14.09.1792 ст.

Сын: Чеботарев Яков Николаев

Мать ребёнка: Чеботарева Федосья Куприянова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Чеботарева Петр Николаев

Мать ребёнка: Чеботарева Федосья Куприянова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Чеботарев Иван Николаев

Мать ребёнка: Чеботарева Федосья Куприянова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Чеботарева Ольга Николаева

Мать ребёнка: Чеботарева Федосья Куприянова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеботарева Федосья Куприянова

Смерть
1832
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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