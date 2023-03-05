Чеботарев Николай Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Рождение ребёнка
14.09.1792 ст.
Мать ребёнка: Чеботарева Федосья Куприянова
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Чеботарева Федосья Куприянова
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Чеботарева Федосья Куприянова
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Чеботарева Ольга Николаева
Мать ребёнка: Чеботарева Федосья Куприянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1832