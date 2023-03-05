Чеботарев Петр Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарев Петр Емельянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

До 1792

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Чеботарев Емельян Афонасьев

Мать: Чеботарева Устиния Ерофеева

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Чеботарев Кузьма Петров

Мать ребёнка: Чеботарева Пелагея Ильина

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Чеботарев Алексей Петров

Мать ребёнка: Чеботарева Пелагея Ильина

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Чеботарев Николай Петров

Мать ребёнка: Чеботарева Пелагея Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеботарева Пелагея Ильина

Смерть
До 1792
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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