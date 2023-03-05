Чеботарев Петр Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиДо 1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Чеботарева Пелагея Ильина
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Чеботарева Пелагея Ильина
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Чеботарева Пелагея Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1792
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область