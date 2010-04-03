Большакова (Гребенникова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Гребенникова) Антонина Ивановна

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Место рождения

Стародубский уезд с.Воронок

Дата рождения

22.06.1926 ст.

Дата смерти

03.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1926 ст.

Отец: Гребенников Иван Денисович

Мать: Гребенникова (Новикова) Анна Федотьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Евгений Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотухин Николай Никонович

Рождение ребёнка
21.03.1947

Дочь: Юрпалова (Золотухина) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Золотухин Николай Никонович

Рождение ребёнка
07.08.1951

Сын: Золотухин Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Золотухин Николай Никонович

Рождение ребёнка
24.05.1961

Сын: Большаков Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Большаков Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
02.11.1967

Сын: Большаков Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Большаков Евгений Николаевич

Смерть
03.04.2010

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