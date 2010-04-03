Большакова (Гребенникова) Антонина Ивановна
Место рожденияСтародубский уезд с.Воронок
Дата рождения22.06.1926 ст.
Дата смерти03.04.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1926 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1947
Дочь: Юрпалова (Золотухина) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Золотухин Николай Никонович
Рождение ребёнка
07.08.1951
Сын: Золотухин Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Золотухин Николай Никонович
Рождение ребёнка
24.05.1961
Сын: Большаков Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Большаков Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
02.11.1967
Сын: Большаков Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Большаков Евгений Николаевич
Смерть
03.04.2010