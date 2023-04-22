Большаков Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1998
Дочь: Ожгихина Татьяна Олеговна
Мать ребёнка: Большакова (Мыльникова) Оксана Николаевна
Рождение ребёнка
28.11.2004
Дочь: Большакова Дарья Александровна
Мать ребёнка: Большакова (Мыльникова) Оксана Николаевна
Рождение ребёнка
19.08.2007
Дочь: Большакова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Большакова (Мыльникова) Оксана Николаевна