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Большаков Александр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1961

Отец: Большаков Евгений Николаевич

Мать: Большакова (Гребенникова) Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова (Мыльникова) Оксана Николаевна

Рождение ребёнка
18.07.1998

Дочь: Ожгихина Татьяна Олеговна

Мать ребёнка: Большакова (Мыльникова) Оксана Николаевна

Рождение ребёнка
28.11.2004

Дочь: Большакова Дарья Александровна

Мать ребёнка: Большакова (Мыльникова) Оксана Николаевна

Рождение ребёнка
19.08.2007

Дочь: Большакова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Большакова (Мыльникова) Оксана Николаевна

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