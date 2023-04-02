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Гребенников Иван Денисович

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Место рождения

Черниговская губ-я Стародубский у-д с.Воронок

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гребенников Денис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенников Арсентий Иванович

Мать ребёнка: Гребенникова (Новикова) Анна Федотьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Гребенникова (Новикова) Анна Федотьевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Гребенников Мануил Иванович

Мать ребёнка: Гребенникова (Новикова) Анна Федотьевна

Рождение ребёнка
22.06.1926 ст.

Дочь: Большакова (Гребенникова) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Гребенникова (Новикова) Анна Федотьевна

Смерть
Неизвестно

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