Гребенников Иван Денисович
Место рожденияЧерниговская губ-я Стародубский у-д с.Воронок
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гребенников Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенников Арсентий Иванович
Мать ребёнка: Гребенникова (Новикова) Анна Федотьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гребенникова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Гребенникова (Новикова) Анна Федотьевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гребенников Мануил Иванович
Мать ребёнка: Гребенникова (Новикова) Анна Федотьевна
Рождение ребёнка
22.06.1926 ст.
Дочь: Большакова (Гребенникова) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Гребенникова (Новикова) Анна Федотьевна
Смерть
Неизвестно