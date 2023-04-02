Гребенников Мануил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенников Мануил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Гребенников Иван Денисович

Мать: Гребенникова Анна Федотьевна

Рождение ребёнка
14.04.1950

Дочь: Марченко Мария Имануиловна

Мать ребёнка: Гребенникова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фофанова Раиса Мануиловна

Мать ребёнка: Гребенникова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Людмила Мануиловна

Мать ребёнка: Гребенникова Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенникова Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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