Гребенников Мануил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
14.04.1950
Дочь: Марченко Мария Имануиловна
Мать ребёнка: Гребенникова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фофанова Раиса Мануиловна
Мать ребёнка: Гребенникова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Людмила Мануиловна
Мать ребёнка: Гребенникова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно