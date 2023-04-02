Гребенникова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1950
Дочь: Марченко Мария Имануиловна
Отец ребёнка: Гребенников Мануил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фофанова Раиса Мануиловна
Отец ребёнка: Гребенников Мануил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Людмила Мануиловна
Отец ребёнка: Гребенников Мануил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно