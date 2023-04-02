Гребенникова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1950

Дочь: Марченко Мария Имануиловна

Отец ребёнка: Гребенников Мануил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фофанова Раиса Мануиловна

Отец ребёнка: Гребенников Мануил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Людмила Мануиловна

Отец ребёнка: Гребенников Мануил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенников Мануил Иванович

Смерть
Неизвестно
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