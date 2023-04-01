Гребенникова (Новикова) Анна Федотьевна
Место рожденияЧерниговская губ. Стародубский у-д с.Воронок
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Федот Артамонович
Мать: не указана
Черниговская губ. Стародубский у-д с.Воронок
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гребенников Мануил Иванович
Отец ребёнка: Гребенников Иван Денисович
Рождение ребёнка
22.06.1926 ст.
Дочь: Большакова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Гребенников Иван Денисович
Стародубский уезд с.Воронок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенников Арсентий Иванович
Отец ребёнка: Гребенников Иван Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гребенникова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Гребенников Иван Денисович
Смерть
Неизвестно