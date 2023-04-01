Гребенникова (Новикова) Анна Федотьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова (Новикова) Анна Федотьевна

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Место рождения

Черниговская губ. Стародубский у-д с.Воронок

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Федот Артамонович

Мать: не указана

Черниговская губ. Стародубский у-д с.Воронок
Рождение ребёнка
1911

Сын: Гребенников Мануил Иванович

Отец ребёнка: Гребенников Иван Денисович

Рождение ребёнка
22.06.1926 ст.

Дочь: Большакова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Гребенников Иван Денисович

Стародубский уезд с.Воронок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенников Арсентий Иванович

Отец ребёнка: Гребенников Иван Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Гребенников Иван Денисович

Смерть
Неизвестно
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