Нагусев Владимир Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1934
Дата смерти30.05.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1934
Отец: Нагусев Семен Егорович
Рождение ребёнка
18.03.1962
Сын: Нагусев Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Нагусева Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
21.08.1969
Дочь: Халиуллина Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Нагусева Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нагусева Екатерина Андреевна
Смерть
30.05.2011