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Нагусев Владимир Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1934

Дата смерти

30.05.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1934

Отец: Нагусев Семен Егорович

Мать: Нагусева Зиновия Захаровна

Рождение ребёнка
18.03.1962

Сын: Нагусев Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Нагусева Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
21.08.1969

Дочь: Халиуллина Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Нагусева Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагусева Екатерина Андреевна

Смерть
30.05.2011
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