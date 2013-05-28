Нагусева (Иванова) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1933
Дата смерти28.05.2013
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1933
Рождение ребёнка
18.03.1962
Сын: Нагусев Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Нагусев Владимир Семенович
Рождение ребёнка
21.08.1969
Дочь: Халиуллина Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Нагусев Владимир Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нагусев Владимир Семенович
Смерть
28.05.2013