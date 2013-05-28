Нагусева (Иванова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагусева (Иванова) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1933

Дата смерти

28.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1933

Отец: Иванов Андрей Степанович

Мать: Иванова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
18.03.1962

Сын: Нагусев Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Нагусев Владимир Семенович

Рождение ребёнка
21.08.1969

Дочь: Халиуллина Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Нагусев Владимир Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагусев Владимир Семенович

Смерть
28.05.2013