Иванова (Никитина) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Никитина) Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Степан

Мать: Никитина Анастасия

Рождение ребёнка
1927

Сын: Иванов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Иванова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
20.01.1933

Дочь: Нагусева Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Иванов Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
22.05.1938

Дочь: Иванова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Степанович

Смерть
07.02.1981
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