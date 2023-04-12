Иванова (Никитина) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.02.1981
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитин Степан
Мать: Никитина Анастасия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Иванов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Иванов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Иванова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
20.01.1933
Дочь: Нагусева Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Иванов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
22.05.1938
Дочь: Иванова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Андрей Степанович
Смерть
07.02.1981