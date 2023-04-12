Нагусева Зиновия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1899
Дата смерти23.04.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Нагусев Семен Егорович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Нагусев Семен Егорович
Рождение ребёнка
15.10.1934
Сын: Нагусев Владимир Семенович
Отец ребёнка: Нагусев Семен Егорович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Нагусева Серафима Семеновна
Отец ребёнка: Нагусев Семен Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагусева ?
Отец ребёнка: Нагусев Семен Егорович
Смерть
23.04.1983