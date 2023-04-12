Нагусева Зиновия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагусева Зиновия Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1899

Дата смерти

23.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Нагусев Михаил Семенович

Отец ребёнка: Нагусев Семен Егорович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Нагусев Петр Семенович

Отец ребёнка: Нагусев Семен Егорович

Рождение ребёнка
15.10.1934

Сын: Нагусев Владимир Семенович

Отец ребёнка: Нагусев Семен Егорович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Нагусева Серафима Семеновна

Отец ребёнка: Нагусев Семен Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагусева ?

Отец ребёнка: Нагусев Семен Егорович

Смерть
23.04.1983
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