Нагусев Семен Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1900
Дата смерти20.08.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1900
Отец: Нагусев Егор
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Нагусева Зиновия Захаровна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Нагусева Зиновия Захаровна
Рождение ребёнка
15.10.1934
Сын: Нагусев Владимир Семенович
Мать ребёнка: Нагусева Зиновия Захаровна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Нагусева Серафима Семеновна
Мать ребёнка: Нагусева Зиновия Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагусева ?
Мать ребёнка: Нагусева Зиновия Захаровна
Смерть
20.08.1943