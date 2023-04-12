Нагусев Семен Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагусев Семен Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1900

Дата смерти

20.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1900

Отец: Нагусев Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Нагусев Михаил Семенович

Мать ребёнка: Нагусева Зиновия Захаровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Нагусев Петр Семенович

Мать ребёнка: Нагусева Зиновия Захаровна

Рождение ребёнка
15.10.1934

Сын: Нагусев Владимир Семенович

Мать ребёнка: Нагусева Зиновия Захаровна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Нагусева Серафима Семеновна

Мать ребёнка: Нагусева Зиновия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагусева ?

Мать ребёнка: Нагусева Зиновия Захаровна

Смерть
20.08.1943
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