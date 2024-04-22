Увар Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУвар Антонов

Увар Антонов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1805 ст.

Дата смерти

До 1842 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.

Отец: Антон Иванов

Мать: Мелания Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.1826 ст.

Сын: Александр Уваров

Мать ребёнка: Екатерина Ипатова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «16 (18) ноября 1826 года. Вотчины ея сиятельства графини Мусиной Пушкиной сельца Хотебцова у кре... Показать все
Бракосочетание
Около 1826 ст.

Жена: Екатерина Ипатова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Ипат Уваров

Мать ребёнка: Екатерина Ипатова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Военная служба
После 1832 ст.
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1842 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close