Увар Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805 ст.
Дата смертиДо 1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.
Отец: Антон Иванов
Мать: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
16.11.1826 ст.
Сын: Александр Уваров
Мать ребёнка: Екатерина Ипатова
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «16 (18) ноября 1826 года. Вотчины ея сиятельства графини Мусиной Пушкиной сельца Хотебцова у кре... Показать все
Бракосочетание
Около 1826 ст.
Жена: Екатерина Ипатова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Ипат Уваров
Мать ребёнка: Екатерина Ипатова
Военная служба
После 1832 ст.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1842 ст.