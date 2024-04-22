Ипат (Ипатий) Уваров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИпат (Ипатий) Уваров

Ипат (Ипатий) Уваров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Жена

Около 1832 г.р.

Дети

Около 1856 г.р.
Около 1860 г.р.
Около 1864 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.

Отец: Увар Антонов

Мать: Екатерина Ипатова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Ипатов Василий Ипатьев

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Марья Ипатьева

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Сын: Иван Ипатьев

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Дмитриева

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close