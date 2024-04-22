Ипат (Ипатий) Уваров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.
Отец: Увар Антонов
Мать: Екатерина Ипатова
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Марья Ипатьева
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Сын: Иван Ипатьев
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Дмитриева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно