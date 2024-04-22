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Мелания Иванова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1775 ст.

Дата смерти

До 1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

1799 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1804 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1812 г.р.
1817 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.07.1799 ст.

Сын: Ермолай Антонов

Отец ребёнка: Антон Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Дочь: Дарья Антонова

Отец ребёнка: Антон Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Василий Антонов

Отец ребёнка: Антон Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Увар Антонов

Отец ребёнка: Антон Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Сын: Михаил Антонов

Отец ребёнка: Антон Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.06.1817 ст.

Сын: Федор Антонов

Отец ребёнка: Антон Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «2 июня 1817 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Антона Иванова родился сын Феодор.»
Рождение ребёнка
26.03.1819 ст.

Дочь: Мария Антонова

Отец ребёнка: Антон Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «26 марта 1819 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Антона Иванова родилась дочь Марья.»
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Иванов

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1834 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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