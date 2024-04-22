Мелания Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775 ст.
Дата смертиДо 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1799 ст.
Сын: Ермолай Антонов
Отец ребёнка: Антон Иванов
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Дочь: Дарья Антонова
Отец ребёнка: Антон Иванов
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Василий Антонов
Отец ребёнка: Антон Иванов
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Сын: Увар Антонов
Отец ребёнка: Антон Иванов
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Сын: Михаил Антонов
Отец ребёнка: Антон Иванов
Рождение ребёнка
02.06.1817 ст.
Сын: Федор Антонов
Отец ребёнка: Антон Иванов
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «2 июня 1817 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Антона Иванова родился сын Феодор.»
Рождение ребёнка
26.03.1819 ст.
Дочь: Мария Антонова
Отец ребёнка: Антон Иванов
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «26 марта 1819 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Антона Иванова родилась дочь Марья.»
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834 ст.