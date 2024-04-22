Александр Уваров
Место рождения
Дата рождения16.11.1826 ст.
Дата смерти1854 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1826 ст.
Отец: Увар Антонов
Мать: Екатерина Ипатова
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «16 (18) ноября 1826 года. Вотчины ея сиятельства графини Мусиной Пушкиной сельца Хотебцова у кре... Показать все
Крещение
18.11.1826 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещение новорожденному исправлял священник Иоанн Алексеев с причтом своим. Восприемником был той же вотчины деревни Косина крестьянский сын Стефан Миняев
Бракосочетание
08.01.1845 ст.
Жена: Татьяна Егорова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №1 Сельца Хотебцова г-жи генеральши Екатерины Васильевны Бол(о)говской крестьянский сын Александр Уваров, православного исповедания, первым браком, 18 лет и той же вотчины, деревни Соколова кр... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1847 ст.
Сын: Иван Александров
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
Запись №14 Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Александр Уваров и законная жена его Татьяна Егорова; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
10.03.1849 ст.
Сын: Алексей Александров
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
Запись №12 Той же вотчины г-жи Бол(о)говской сельца Хотебцова крестьянин Александр Уваров и законная жена его Татьяна Егорова; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: Марина Александрова
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854 ст.