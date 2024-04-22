Александр Уваров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр Уваров

Александр Уваров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

16.11.1826 ст.

Дата смерти

1854 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Жена

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1826 ст.

Отец: Увар Антонов

Мать: Екатерина Ипатова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «16 (18) ноября 1826 года. Вотчины ея сиятельства графини Мусиной Пушкиной сельца Хотебцова у кре... Показать все
Крещение
18.11.1826 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещение новорожденному исправлял священник Иоанн Алексеев с причтом своим. Восприемником был той же вотчины деревни Косина крестьянский сын Стефан Миняев
Бракосочетание
08.01.1845 ст.

Жена: Татьяна Егорова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №1 Сельца Хотебцова г-жи генеральши Екатерины Васильевны Бол(о)говской крестьянский сын Александр Уваров, православного исповедания, первым браком, 18 лет и той же вотчины, деревни Соколова кр... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1847 ст.

Сын: Иван Александров

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №14 Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Александр Уваров и законная жена его Татьяна Егорова; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
10.03.1849 ст.

Сын: Алексей Александров

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №12 Той же вотчины г-жи Бол(о)говской сельца Хотебцова крестьянин Александр Уваров и законная жена его Татьяна Егорова; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: Марина Александрова

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
1854 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close