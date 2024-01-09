Екатерина Ипатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ипатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805 ст.

Дата смерти

До 1842 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1826 ст.

Сын: Александр Уваров

Отец ребёнка: Увар Антонов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «16 (18) ноября 1826 года. Вотчины ея сиятельства графини Мусиной Пушкиной сельца Хотебцова у кре... Показать все
Бракосочетание
Около 1826 ст.

Муж: Увар Антонов

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Ипат Уваров

Отец ребёнка: Увар Антонов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1842 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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