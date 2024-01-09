Екатерина Ипатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805 ст.
Дата смертиДо 1842 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.11.1826 ст.
Сын: Александр Уваров
Отец ребёнка: Увар Антонов
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «16 (18) ноября 1826 года. Вотчины ея сиятельства графини Мусиной Пушкиной сельца Хотебцова у кре... Показать все
Бракосочетание
Около 1826 ст.
Муж: Увар Антонов
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Ипат Уваров
Отец ребёнка: Увар Антонов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1842 ст.