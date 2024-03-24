Цепляева (Емцева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.07.1932
Дата смерти12.09.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1932
Отец: Емцев Иван
Мать: Емцева Наталья
Рождение ребёнка
01.07.1957
Отец ребёнка: Цепляев Николай Никитович
Рождение ребёнка
10.06.1959
Сын: Цепляев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Цепляев Николай Никитович
Рождение ребёнка
02.01.1965
Сын: Цепляев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Цепляев Николай Никитович
Рождение ребёнка
14.01.1970
Сын: Цепляев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Цепляев Николай Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1992