Цепляева (Емцева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепляева (Емцева) Мария Ивановна

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Место рождения

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

29.07.1932

Дата смерти

12.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1932

Отец: Емцев Иван

Мать: Емцева Наталья

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1957

Сын: Цепляев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Цепляев Николай Никитович

Кожва, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
10.06.1959

Сын: Цепляев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Цепляев Николай Никитович

Кожва, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
02.01.1965

Сын: Цепляев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Цепляев Николай Никитович

Кожва, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
14.01.1970

Сын: Цепляев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Цепляев Николай Никитович

Вельяминова, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цепляев Николай Никитович

Смерть
12.09.1992
Вельяминова, Карачевский муниципальный район, Брянская область
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