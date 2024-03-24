Емцев Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Рождение ребёнка
Около 1929
Мать ребёнка: Емцева Наталья
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Нагорная Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Емцева Наталья
Рождение ребёнка
29.07.1932
Дочь: Цепляева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Емцева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емцева Наталья
Смерть
Неизвестно