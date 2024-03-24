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Емцев Иван

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Место рождения

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Емцев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Емцева Наталья

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Нагорная Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Емцева Наталья

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.07.1932

Дочь: Цепляева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Емцева Наталья

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емцева Наталья

Смерть
Неизвестно
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