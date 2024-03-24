Емцева (Шинкарёва) Наталья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Рождение ребёнка
Около 1929
Отец ребёнка: Емцев Иван
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Нагорная Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Емцев Иван
Рождение ребёнка
29.07.1932
Дочь: Цепляева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Емцев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емцев Иван
Смерть
Неизвестно