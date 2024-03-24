Емцева (Шинкарёва) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емцева (Шинкарёва) Наталья

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Место рождения

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1906 г.р.

Дети

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Емцев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Емцев Иван

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Нагорная Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Емцев Иван

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.07.1932

Дочь: Цепляева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Емцев Иван

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емцев Иван

Смерть
Неизвестно
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