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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества казенного винного склада в слободе Россоши Россошанской волости Острогожского уезда. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.3. Де Показать все
Опись имущества мельницы жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Васильева Савелия Ивановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20 Показать все
Опись имущества завода минеральных вод жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Гельмана Самуила Никодимовича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Опись имущества водяной мельницы и сукновалки жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Кудрявцева Алексея Ивановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежс Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Лаптева Андрея Степановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества слесарной мастерской жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Левченко Митрофана. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Люпа Емельяна Акимовича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества конной просорушки жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Наталича Николая Степановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Скорика Платона Кирилловича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Опись имущества конной просорушки жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Фесенко Федора Яковлевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Опись имущества слесарной мастерской жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Хаенкова Павла Семеновича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Оценочная опись маслобойного завода и мукомольной мельницы Федора Матвеевича, Андрея Матвеевича, Григория Матвеевича Котовых и Афанасия Кондратьевича Гусач в с. Россошь Р Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2354Россошь, слоб. вл.при ррч. Черной Калитве и Россоши.903581327012843Церковь православная. Заводы: винокуренный, кирпичный, конский и овчарня мериносов.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Острожский уезд
Сл. Россошь с 3 хуторами43Алекс. Дмитр. Чертков3224—935
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1051. Россошь, слобода бывшая владельческая, при речках Россоши и Черн. Калитве, дворов 1021, жителей 5436, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь прав Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Россошь6879слободаРоссошанскаго11648158
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Россошь
слобода Россошь
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
6269Россошьгород50°12'с.ш.39°33'в.д.M-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20647101001г Россошьгород