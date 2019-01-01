город Россошь, город Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Россошь

Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества казенного винного склада в слободе Россоши Россошанской волости Острогожского уезда. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.3. Де Показать все
Опись имущества мельницы жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Васильева Савелия Ивановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20 Показать все
Опись имущества завода минеральных вод жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Гельмана Самуила Никодимовича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Опись имущества водяной мельницы и сукновалки жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Кудрявцева Алексея Ивановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежс Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Лаптева Андрея Степановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества слесарной мастерской жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Левченко Митрофана. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Люпа Емельяна Акимовича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества конной просорушки жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Наталича Николая Степановича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Скорика Платона Кирилловича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Опись имущества конной просорушки жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Фесенко Федора Яковлевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Опись имущества слесарной мастерской жителя слободы Россоши Россошанской волости Острогожского уезда Хаенкова Павла Семеновича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Оценочная опись маслобойного завода и мукомольной мельницы Федора Матвеевича, Андрея Матвеевича, Григория Матвеевича Котовых и Афанасия Кондратьевича Гусач в с. Россошь Р Показать все
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2354Россошь, слоб. вл.при ррч. Черной Калитве и Россоши.903581327012843Церковь православная. Заводы: винокуренный, кирпичный, конский и овчарня мериносов.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Острожский уезд
Сл. Россошь с 3 хуторами43Алекс. Дмитр. Чертков3224935

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Россошанская волость
1051. Россошь, слобода бывшая владельческая, при речках Россоши и Черн. Калитве, дворов 1021, жителей 5436, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь прав Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Россошанская волость
Россошь6879слободаРоссошанскаго11648158

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Россошанская волость
слобода Россошь
Воронежская губерния, Острогожский уезд
слобода Россошь

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Россошанский район
6269Россошьгород50°12'с.ш.39°33'в.д.M-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Россошанский муниципальный район, Городское поселение город Россошь
20647101001г Россошьгород
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