Цепляев Николай Никитович
Место рождения
Дата рождения06.04.1929
Дата смерти24.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1929
Рождение ребёнка
01.07.1957
Мать ребёнка: Цепляева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1959
Сын: Цепляев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Цепляева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1965
Сын: Цепляев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Цепляева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1970
Сын: Цепляев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Цепляева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цепляева Мария Ивановна
Смерть
24.01.2004