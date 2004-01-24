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Цепляев Николай Никитович

Место рождения

Высокое, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

06.04.1929

Дата смерти

24.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1929

Отец: Цепляев Никита Николаевич

Мать: Кулешова Татьяна Петровна

Высокое, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
01.07.1957

Сын: Цепляев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Цепляева Мария Ивановна

Кожва, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
10.06.1959

Сын: Цепляев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Цепляева Мария Ивановна

Кожва, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
02.01.1965

Сын: Цепляев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Цепляева Мария Ивановна

Кожва, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
14.01.1970

Сын: Цепляев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Цепляева Мария Ивановна

Вельяминова, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цепляева Мария Ивановна

Смерть
24.01.2004
Вельяминова, Карачевский муниципальный район, Брянская область
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