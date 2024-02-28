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Цепляев Никита Николаевич

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Место рождения

Высокое, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Цепляев Николай

Мать: Цепляева Мавра Арсентьевна

Высокое, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Мартынова Ольга Никитична

Мать ребёнка: Кулешова Татьяна Петровна

Высокое, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.12.1926

Дочь: Родина Лидия Никитична

Мать ребёнка: Кулешова Татьяна Петровна

Высокое, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
06.04.1929

Сын: Цепляев Николай Никитович

Мать ребёнка: Кулешова Татьяна Петровна

Высокое, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулешова Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно
Одесса, Одеська область
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