Цепляев Никита Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Цепляев Николай
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Мартынова Ольга Никитична
Мать ребёнка: Кулешова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
25.12.1926
Дочь: Родина Лидия Никитична
Мать ребёнка: Кулешова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
06.04.1929
Сын: Цепляев Николай Никитович
Мать ребёнка: Кулешова Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Одесса, Одеська область