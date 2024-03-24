Цепляева Мавра Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1896
Дочь: Логвинова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Цепляев Николай
Рождение ребёнка
До 1896
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Цепляев Николай
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Цепляев Николай
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Цепляев Никита Николаевич
Отец ребёнка: Цепляев Николай
Рождение ребёнка
После 1897
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Цепляев Николай
Рождение ребёнка
После 1897
Отец ребёнка: Цепляев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цепляев Николай
Смерть
Неизвестно