Цепляева Мавра Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепляева Мавра Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1896

Дочь: Логвинова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Цепляев Николай

Высокое, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Цепляев Николай

Высокое, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Цепляев Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Цепляев Николай

Высокое, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Цепляев Никита Николаевич

Отец ребёнка: Цепляев Николай

Высокое, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
После 1897

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Цепляев Николай

Высокое, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
После 1897

Сын: Цепляев Фрол Николаевич

Отец ребёнка: Цепляев Николай

Высокое, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цепляев Николай

Смерть
Неизвестно
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