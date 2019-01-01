село Вельяминова, село Вельяминова, Карачевский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Вельяминова

Карачевский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Карачевский уезд, Дроновская волость
564. Вельяминово, село бывшее владельческое, при речке Снежати, дворов 137, жителей 969

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Карачевский район
67805Вельяминовасело53°03'с.ш.35°05'в.д.N-36-107

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Карачевский муниципальный район, Вельяминовское сельское поселение
15624412101с Вельяминовасело

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Карачевский уезд, Дроновская волость
Вельяминово (село)10Станция Карачев

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
1968Вельяминова (Богородице-Рождественское), с. вл.при р. Снежети.1015107446488Церковь православная 1.
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