Членов Анатолий (Натаниэль-Богдан)
Место рожденияРоссия, г. Баку
Дата рождения11.10.1916
Дата смерти09.07.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1916
Россия, г. Баку
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
26.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Членова Нина Александровна
Развод
1941
Бракосочетание
1951
Жена: Членова Валентина
Рождение ребёнка
11.12.1952
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Членова Валентина
Смерть
09.07.1990
Похороны
Неизвестно