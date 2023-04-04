Членов Анатолий (Натаниэль-Богдан) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Членов Анатолий (Натаниэль-Богдан)

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Место рождения

Россия, г. Баку

Дата рождения

11.10.1916

Дата смерти

09.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1916

Отец: Членов Марк (Мордух) (Нисонович)

Мать: Членова Елена Вульфовна

Россия, г. Баку
Бракосочетание
1938

Жена: Членова Нина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Членова Нина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1941

Жена: Членова Нина Александровна

Бракосочетание
1951

Жена: Членова Валентина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.12.1952

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Членова Валентина

Смерть
09.07.1990
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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