Членова (Коган) Елена Вульфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Членова (Коган) Елена Вульфовна

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Место рождения

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область

Дата рождения

13.12.1887

Дата смерти

22.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1887

Отец: Коган Владимир

Мать: Коган Богдана

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Бракосочетание
?.10.1914

Муж: Членов Марк (Мордух) (Нисонович)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1916

Сын: Членов Анатолий (Натаниэль-Богдан)

Отец ребёнка: Членов Марк (Мордух) (Нисонович)

Россия, г. Баку
Смерть
22.04.1974
Москва, город федерального значения Москва
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