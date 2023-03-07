Членова (Коган) Елена Вульфовна
Место рождения
Дата рождения13.12.1887
Дата смерти22.04.1974
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1887
Отец: Коган Владимир
Мать: Коган Богдана
Бракосочетание
?.10.1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1916
Сын: Членов Анатолий (Натаниэль-Богдан)
Отец ребёнка: Членов Марк (Мордух) (Нисонович)
Россия, г. Баку
Смерть
22.04.1974
Москва, город федерального значения Москва