Коган (Френкина) Богдана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Френкин Исаак
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Мейтув Фрида Владимировна
Отец ребёнка: Коган Владимир
Рождение ребёнка
13.12.1887
Дочь: Членова Елена Вульфовна
Отец ребёнка: Коган Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коган Владимир
Смерть
Неизвестно