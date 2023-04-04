Коган (Френкина) Богдана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коган (Френкина) Богдана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

Дети

1881 г.р.
1887 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Френкин Исаак

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Мейтув Фрида Владимировна

Отец ребёнка: Коган Владимир

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Рождение ребёнка
13.12.1887

Дочь: Членова Елена Вульфовна

Отец ребёнка: Коган Владимир

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коган Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коган Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коган Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коган Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коган Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коган Владимир

Смерть
Неизвестно
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