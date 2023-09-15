Членов Марк (Мордух) (Нисонович)
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти11.03.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Членов Нисон
Мать: Членова Сима
Бракосочетание
?.10.1914
Жена: Членова Елена Вульфовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.10.1916
Сын: Членов Анатолий (Натаниэль-Богдан)
Мать ребёнка: Членова Елена Вульфовна
Россия, г. Баку
Смерть
11.03.1942
Самара, Самара, Самарская область