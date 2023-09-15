Членов Марк (Мордух) (Нисонович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Членов Марк (Мордух) (Нисонович)

Место рождения

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

11.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Членов Нисон

Мать: Членова Сима

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Бракосочетание
?.10.1914

Жена: Членова Елена Вульфовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.10.1916

Сын: Членов Анатолий (Натаниэль-Богдан)

Мать ребёнка: Членова Елена Вульфовна

Россия, г. Баку
Смерть
11.03.1942
Самара, Самара, Самарская область
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