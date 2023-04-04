Членов Нисон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Членов Нисон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1890 г.р.
1897 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Членов Марк (Мордух) (Нисонович)

Мать ребёнка: Членова Сима

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Членов Лев

Мать ребёнка: Членова Сима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Членова Сима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Членов Исидор-Зруня

Мать ребёнка: Членова Сима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Членова Сима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Членова Сима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Членова Сима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Членов Зуся

Мать ребёнка: Членова Сима

Смерть
Неизвестно
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