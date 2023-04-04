Членов Нисон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Членов Марк (Мордух) (Нисонович)
Мать ребёнка: Членова Сима
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Рождение ребёнка
1897
Сын: Членов Лев
Мать ребёнка: Членова Сима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Членов Исидор-Зруня
Мать ребёнка: Членова Сима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Членов Зуся
Мать ребёнка: Членова Сима
Смерть
Неизвестно