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Членов Исидор-Зруня
Членов Исидор-Зруня
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1937
Пол
Мужской
Отец
Членов Нисон
Мать
Членова (Белдубровская) Сима
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Членов Нисон
Мать:
Членова Сима
Смерть
1937
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