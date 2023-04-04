Членова (Седова) Валентина 21.02.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Членова (Седова) Валентина

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 21.02.1921

умерла 2004

Супруги
Членов Анатолий (Натаниэль-Богдан)11.10.1916 г.р.
Дети
(Членова) Надежда11.12.1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1951

Муж: Членов Анатолий (Натаниэль-Богдан)

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
11.12.1952

Дочь: (Членова) Надежда

Отец ребёнка: Членов Анатолий (Натаниэль-Богдан)

Смерть
2004

Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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