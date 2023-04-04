Членова (Седова) Валентина
женский, родилась 21.02.1921
умерла 2004
Супруги
Членов Анатолий (Натаниэль-Богдан)11.10.1916 г.р.
Дети
(Членова) Надежда11.12.1952 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1951
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.12.1952
Дочь: (Членова) Надежда
Отец ребёнка: Членов Анатолий (Натаниэль-Богдан)
Смерть
2004
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва