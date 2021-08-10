Мустафина (Исхакова) Гульфания Мирсалиховна
Место рождения
Дата рождения1939
Дата смерти10.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1964
Рождение ребёнка
1966
Рождение ребёнка
28.09.1968
Рождение ребёнка
10.06.1971
Рождение ребёнка
?.05.1976
Сын: Мустафин Ильдус Карамович
Отец ребёнка: Мустафин Карам Саттарович
Смерть
10.08.2021