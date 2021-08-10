Мустафина (Исхакова) Гульфания Мирсалиховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустафина (Исхакова) Гульфания Мирсалиховна

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1939

Дата смерти

10.08.2021

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

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1976 г.р.

Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Исхаков Мирсалих Исхакович

Мать: Исхакова Бибимугаллима Зиганшевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустафин Карам Саттарович

Место жительства
Неизвестно
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Карам Саттарович

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Карам Саттарович

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Карам Саттарович

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Карам Саттарович

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.05.1976

Сын: Мустафин Ильдус Карамович

Отец ребёнка: Мустафин Карам Саттарович

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.08.2021
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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